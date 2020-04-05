新冠肺炎疫情未減緩，截至目前為止，台灣確診數為363人，捷運也開始強制民眾戴口罩才能搭車。日前一名網友提到，意外在家中翻出60箱N95口罩，由於自己也用不到這麼多，因此決定分送給其他人，許多網友也誇讚他的善心，更建議他捐給醫護人員使用。

一名男網友在《爆廢公社》表示，在家中無意間翻出整箱N95口罩，憶起先前做生意時下游跳票，對方便拿口罩作為抵押，而且數量多達60箱，由於自己用不到這麼多，因此決定分送給需要的人，而稍早已請會計聯繫醫院捐贈一半，「醫院也有告知我們，他們可以正常管道取得，是夠用的，我這邊是拿出少部分來派發給需要的一般民眾」，此PO文讓許多人相當感動，直呼「謝謝你的愛心」、「好心會有好報的」。

不少人也回應「N95醫護人員比較需要，一般外面不需要用到那麼專業的，會浪費它的價值」、「如果可捐，希望能捐給醫護！謝謝您的愛心」、「好有愛心，如果能物盡其用捐給弱勢團體，或需要的團體就太棒了」、「捐第一線醫護防疫人員及入境的檢疫人員，沒有他們，怎麼可能保到現在，且連假結束，怕疫情爆走，請留給他們吧！」。