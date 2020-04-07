二戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，1945年當德軍被蘇聯打得潰不成軍時，一支由6名德軍所組成的小隊，因為落隊，和總部失去聯繫，沒想到屋漏偏逢連夜雨，6人最後被活埋在防空洞中長達6年之久，當再次重見天日時，時間已來到了1951年。

在二戰尾聲時，面對敵軍強大的攻勢，德軍早已兵敗如山倒，當時一支由6名德軍組成的小分隊，跟隨大部隊撤退時，受不了連續數日高強度的急行軍，疲憊再加上極度飢餓的情況下，最終落了隊；然而背後還有蘇聯軍隊窮追不捨，分隊軍士長最後果斷命令所有隊員躲入防空洞避難。

可怕的是，當他們躲在防空洞沉沉睡去的同時，洞外砲聲隆隆卻也沒有吵醒他們，等到軍士長從睡夢中甦醒後才發現，原來的洞口已經被坍塌的山體給封死了；萬幸的是，這個隸屬於德軍的防空洞裏頭物資充足，無論是餅乾、麵粉、飲料、酒、蠟燭、火柴和香菸，他們倒也衣食無虞。

儘管出不去，但是好在新鮮的空氣能夠透過山體縫隙送進來，加上大量的物資也足夠讓他們長年累月的支撐下去。為了生存，軍士長更制定了一套紀律的生活準則，包括何時吃飯、睡覺、交談、運動、散步、打牌、做體操…但與世隔絕的日子，蠟燭終有用盡的時候，加上長年不見光，開始有人耐不住寂寞，導致隊員們陸續因為精神崩潰自盡而亡，或是熬不過病痛折磨身亡，最後只剩下兩個人，在暗黑的防空洞內苟延殘喘的活著。

直到6年後的某一天，洞口外突如其來的爆破聲，徹底改變了他們的命運，當他們牽著手搖搖晃晃地朝向洞口的陽光奔去時，眼睛因為一下子無法承受刺眼的陽光而瞬間失去視力；他們的現身也讓洞口外的人給嚇壞了，只見他們一頭長髮垂到小腿肚，嘴上的鬍子也長得不可思議。

不過最慘的是，其中一人因為情緒太過激動，在熬過了6年的暗黑時光之後，卻不敵死神召喚，一口氣喘不上來，倒臥在洞口激動而亡，最終只有軍士長活了下來，讓人不勝唏噓。