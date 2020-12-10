文策院2020原創漫畫暨劇本創作競賽，10日舉辦頒獎典禮。（陳信翰攝）

文策院2020原創漫畫暨劇本創作競賽，10日舉辦頒獎典禮，漫畫家安妮羊（本名林芳菁）以作品《信一》拿下頁漫組金獎，她表示，這部作品以父親在日本與台灣兩地成長的故事為本，醞釀多年，總算畫出來，但父親已過世，看不到這部作品，頒獎時她對著在天上的爸爸說：「爸！我把你畫成小正太，還得獎了。」

安妮羊表示，她的父親自小因爺爺工作緣故，在日本出生、成長，國小期間回到台灣居住，對於身分認同一度感到困惑，「他在日本時不被當作日本人，回到台灣，也不被當作台灣人，非常困擾。我畫下爸爸的故事，等於是讓這段很悶的人生記憶，有一個出口。」

安妮羊出生於1984年，畢業於南華大學視覺藝術系，她表示，原本是上班族，3、4年前因為工作不順才開始嘗試畫漫畫，沒想到一畫停不下來，去年才剛拿下巴哈姆特ACG創作大賽金獎。

安妮羊表示，作品名稱「信一」就是她爸爸的日文名字，在劇情裡她加入傳奇影星李香蘭過去來台的故事，虛擬設定李香蘭是主角信一在日本的阿姨，她表示，「我聽長輩說，奶奶有個姊妹很漂亮，既然她很漂亮，那我就設定她是一位美麗的女明星。李香蘭真有其人，但跟信一之間的故事是虛構的。」

評審韓京岳表示，《信一》以家族故事為本，同時巧妙地把歷史背景融合到故事中，特別是引入曾紅遍東亞的日本影星李香蘭的故事，更為特別，「她對二戰之後的時代變化，描繪得很有風味，藏在裡面的歷史典故，以及帶入台灣青年與女星的愛情故事，都藏得很好，很細膩，讀來很有樂趣。」

韓京岳表示，在讀第一次時，會覺得是二戰之後的生活故事，「但讀了第二次、第三次，會發現這藏在裡面的歷史背景，把情報轉換成娛樂，不是普通作者可以做到的事，水準很高。」

(中時 )