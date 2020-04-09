當機車行駛1000公里時，儀表板上的機油更換指示燈就會亮起，提醒駕駛更換機油，否則容易縮肛。對此就有網友不禁好奇，「機車行老闆換下的機油都去哪了？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友透露「這行很好賺！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，每次前往機車行更換機油時，老闆都會將替換下來的機油倒在一個小盆子裡，接著再將盆子內的機油收集到大型油桶內，讓他看了不禁好奇「那最後這些機油會運到哪裡去？會怎麼處理？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這行很好賺，照理說不會倒水溝啦」、「固定會有人拿去回收，可以賣錢」、「可以賣錢，不過現在價格很差」、「一桶三千元，很多人在搶著收」、「傻傻DER！這都是錢，有些人DIY換機油，不知機油倒哪，不好意思拿去機車行的根本多想了，車行根本不在意，甚至感謝你」。

也有人揭密廢棄機油的用處，直言「可以回收做很多副產品，很值錢的」、「回收，做鋪路瀝青的材料」、「瀝青、板模工程會用到」、「我有問過機車行老闆，會有人收去做板模工程」、「建築工程，混凝土模板上要用廢機油噴，防止混凝土跟模板黏太牢了」。