現代人重視養身也逐漸有運動觀念，經常利用閒暇之餘在操場或是公園上跑步健走，不過問題來了，為何他們和運動員一樣都採逆時針跑步，而且操場跑道設計也是逆時針呢？背後原因其來有自！

比較常見的有幾項說法，首先，因為人體心臟位於身體左側，所以重心容易偏左，加上人類進行跳躍等動作時，起跳腳多是左腳，重心也就會偏向左腳，左腳因此起到支撐作用，所以向左轉彎比較容易。

其次是「右手強勢說」，大部分的人都是右撇子，右腳在前、向內側身時，人體會感覺更加舒服、力氣也更大，而逆時針跑步方向不僅有助於右撇子，也比順時針更容易保持平衡。

還有一說是「離心力」，地球自轉時因為慣性會產生離心力，在北半球，這個偏向力是向右，他會使得水在向下流時形成逆時針方向的漩渦；南半球則與之相反。若是不順應這股偏向力的話，人體容易受到離心力和偏向力不均而受傷。

另一說法則是受到「大腦支配學」影響，眾所皆知，人體左腦支配右半身，右腦則支配左半身，但因為左腦還要進行高級的思維活動，負擔較大，為了維持身體平衡，人體會自動加強受右腦支配的左腳功能。

最後則和田徑規則有關，事實上，田徑歷史上，直到1908年後奧運才採用逆時針，到了1912年國際田徑總會成立之際，官方宣布把跑步的方向統一規定為以左為內側，即左轉彎，並列入規則，沿用至今。