蒼蠅交配到一半琥珀被打斷，沒想到卻成為永恆。澳洲一名古生物學家，2011年與學生在南部地區，發現了一塊「色情」琥珀，裡面的蒼蠅交配到一半，竟被樹脂滴到後保留至今，已有4千萬多年的歷史，考古學家透過顯微鏡研究後，直呼簡直不敢相信。

根據《紐約時報》報導，蒙納許大學(Monash University)考古學家史迪威（Jeffrey Stilwell），2011年在南部地區發現許多標本，其中有一塊相當特殊，裡面包裹兩隻因交配而被定格的長足蒼蠅（long-legged flies），史迪威隨後用顯微鏡觀察，更是讓他驚呼連連「牠們像是連在一起，我簡直不敢相信，看起來牠們是正在交配」。

Amber with two flies that got stuck mating 40 million years ago discovered https://t.co/kEFRtUZrpJ — Newsweek (@Newsweek) April 3, 2020

考古學家史迪威稱之為「凍結行為(frozen behavior)」，指化石紀錄種類多樣，包括防禦、寄生、進食等，但這種化石紀錄非常罕見，而威斯康辛大學(University of Wisconsin)考古學家麥科伊(Victoria McCoy)雖未參予研究，對此也提出看法，指「這一隻蒼蠅很可能先被困在琥珀中，而另一隻則感到興奮並試圖交配」，也可能形成這種畫面。

史迪威也將研究發布於《Nature Scientific Reports》，提到化石樹脂（琥珀）較常出現於北半球國家，例如緬甸等，而這一批澳洲新發現屬最古老的動植物，時間從2.3億年前的三疊紀晚期至4000萬年前的中新世晚期，生活於盤古大陸(Pangea)和岡瓦納大陸(Gondwana)上，化石其中5800件來自塔斯馬尼亞(Tasmania)與維多利亞州(Victoria)。

化石樹脂也發現到蜘蛛攻擊黃蜂的瞬間、蜘蛛剛孵化的模樣，還有不同種類的苔癬，史迪威表示，這些化石為現今的澳洲物種起源與進化，提供了全新角度的見解，而「琥珀」也被認為是科學界的聖物，他能以懸浮狀態提供3D畫面，彷如牠們是昨天才死的，但實際上已存在幾百萬年，也提供古代陸地的生態系統資訊。