台灣超商全球密度數一數二，提供的服務和美食更是五花八門，加上24小時營業，讓民眾十分依賴。不過日前就有網友好奇「超商什麼東西漲價最有感？」貼文一出隨即掀起熱議，不少人一面倒直指「御飯糰」漲幅之大讓人不敢領教。

原PO今（2日）在PTT「八卦板」PO文指出，「剛剛去7-11發現原味熱狗一根要33元了！記得之前不是才漲到30元嗎？還是我記錯了一直都是33元？好想回到20元的年代喔…那麼什麼東西漲價最有感呢？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒點名「御飯糰」最讓人不敢領教，「御飯糰以前才10元」、「絕對御飯糰啊」、「御飯糰、御便當、大亨堡」、「涼麵、飯糰，不知道在漲啥」、「飯糰早餐類，以前吃粗飽，現在同價錢不如買早餐店」

不過也有人認為「微波便當啊！漲超兇」、「飲料最誇張，有些快翻倍漲了」、「大碗涼麵我記得10幾年前是28元，因為便宜，當時常吃，後來32元、35元…變到49元，好一陣子去看已經破50元」、「三明治吧，愈來愈貴，料愈來愈省，早餐店比較划算」。