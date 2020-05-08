二戰時期，德國軍隊所向披靡，發明不少黑科技，企圖征服整個世界。為了弭平數百萬士兵戰死沙場的人力缺口，納粹更計畫在歐洲各國建立「生育農場」，專門批量製造出純種的「雅利安嬰兒」，而金髮碧眼更是其中的必要條件，不過隨著德國戰敗，這項計畫也就此煙消雲散。

根據納粹的祕密檔案中顯示，納粹黨衛軍頭目海因里希·希姆萊是「生育農場」計畫的主要負責人，儘管二戰末期他被英軍逮捕後不久就服毒自盡，但他的這項瘋狂計畫仍倖存了下來，這群以希特勒為首的納粹份子，自詡為優等的民族後代，顯然希望透過這項計畫炮製出更多的雅利安士兵，並且不擇手段的實施人種繁殖計畫。

希姆萊自1933年開始，便授意黨衛軍菁英與純種雅利安美女發生親密關係，生育出「完美的」雅利安後代。為了實現「批量生產」的願景，在納粹政府的號召之下，當時更有不少德國女子獻身響應，與即將上戰場的德國士兵結合，並以生育純種雅利安人為榮。

二戰爆發後，納粹甚至將生育農場廣設在許多被佔領的歐洲國家，逼迫成千上萬、金髮碧眼的外國女子與納粹軍官交配生產雅利安後代，而生育農場也有專門的黨衛軍士兵把守，進出都受到嚴格的限制，至於生下的孩子則會被送到專門的家庭收養，不過若是嬰兒出生後帶有殘疾或缺陷，就會被護士殘忍毒殺。

依照希姆萊的計算，到1980年，納粹德國將「生產」大約1.2億名強壯的雅利安後代。不過隨著1945年，納粹德國戰敗後，「生命之源」計劃也隨之煙消雲散。