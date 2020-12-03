曾經參與二戰、用於運輸軍用品的「南台南火車站」，隨南鐵地下化進行，目前正閒置社區，除設施老舊、野狗逗留及晚上沒有燈光外，也容易成為治安死角。台南市大同國小師生3日晚間點亮車站，透過所學知識，翻轉社區暗黑的老車站。

校長李素珍表示，南站是社區的文化及美學資產，更是學校進行跨域學習課程的最佳場所，這樣的想法，獲得南市府文化局大力支持，南站更變成大同孩子的學習場域。因此，大同國小帶領孩子們進行「老車站設計師」課程，透過孩子創意觀點，提出車站未來企畫，並運用3D軟體繪製設計圖，學校也引領學生運用平板，進入社區進行設計解說，獲得肯定及回饋，同時讓社區居民也關注廢棄空間再利用的議題。

本次課程模組是以孩子們的創思為起點，經過師生討論、對話後，運用太陽能發電，提供車站電力，計算每天燈光所需瓦數，並進行燈光布置，同時思考如何提升太陽能發電效率，並運用程式設計自動點亮車站，才有足夠之電力讓社區亮一點。

學生王妍佳表示，希望以後南站可以是個主題展覽處，學生陳慧資則稱，期待社區居民一同讓南站空間再活化，讓車站變成一個可以放鬆心情的舒壓空間；學生呂德齡也說，一開始點亮車站很難，完成之後非常有成就感，可以點亮社區車站覺得很棒。

(中時 )