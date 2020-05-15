泰國日前發生一起駭人聽聞的事件，一名10歲男孩在一座池塘邊玩水時，意外聞到一股惡臭味，仔細一看發現池塘邊有一個黑色袋子，打開竟然是一具被瘋狂啃食的嬰兒屍體，部分內臟還被翻出，警方研判該具嬰屍應該是遭到巨蜥吃掉，現正追查嬰兒父母下落。

根據英國《太陽報》報導，一名10歲男童Nong Ake本月11日和朋友一起到泰國南部的馬來半島那空是貪瑪叻（Nakhon Si Thammarat）一座池塘玩水，期間卻不斷聞到陣陣的惡臭，仔細一看發現臭味源自於一旁的黑色塑膠袋，沒想到打開一個竟然是一具嬰屍，且傷口大到部分內臟還被撕裂翻出，嚇得趕緊通知家人並報警。

警方獲報後立即到場查看，研判該具嬰兒屍體死亡已1、2天，且身上的傷口是被生活在池塘裡的巨蜥所咬傷，推測棄嬰應該是活著時就被親生父母刻意遺棄在池塘邊，導致嬰兒成為巨蜥的腹中物，不過確切原因還需經過屍檢，並進行DNA檢測與可能的親友進行配對。

事實上，這類巨蜥在泰國相當常見，多半在池塘、河流、湖泊、沼澤、紅樹林等地出沒，牠們體積龐大，且舌頭長、呈蛇形，經常吃垃圾、魚、以及食物的殘渣維生。過去在2017年時，也曾發生一名4個月大的女嬰遭到親生媽媽遺棄在草叢，最後慘遭巨蜥吃下肚的悲劇。