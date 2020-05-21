知名連鎖超市全聯福利中心因為商品多樣、價格實惠，吸引不少民眾上門消費。不過日前就有一名女網友赫然發現，冷藏櫃上竟有一瓶牛奶被安裝上了防盜扣，相比其他品牌都沒有，讓她十分好奇，於是上網求解。貼文一出，意外釣出內行人解答背後暗黑真相。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上傳一張照片，並PO文問道「請問這麼多鮮奶，為何只有這瓶要加上防盜？」只見照片中，冷藏櫃上擺滿各式品牌牛奶，唯獨她手上這瓶被裝上了防盜扣，讓她十分好奇背後原因。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那是鎮店之寶」、「沒有朕的允許誰都不准喝」、「我還遇過生鮮冷藏肉貼防盜」、「行銷手法啦」、「提高回頭率～」、「店員作記號，這是他下班要買的，客人不能拿走」。

不過也有不少內行人出面解答，直言「被偷怕了…」、「表示它很常被偷」、「該店失竊率過高的商品」、「失竊率較高的品項，會上磁扣」、「防盜用，很多酒上面也會有」。