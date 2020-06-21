古代封建社會中，皇帝擁有至高無上的權力，享盡一切榮華富貴，且後宮佳麗三千，讓不少人稱羨。不過外界難免好奇，為何擁有5千年歷史文明的歷代帝王，一個個集江山、美人、財富、權勢欲望於一身，平均壽命卻僅有39歲？

儘管歷史上也有長壽的帝王代表，像是享壽71歲的明太祖朱元璋、87歲的清高宗乾隆皇帝…等，但古代帝王多數英年早逝，背後原因其實有跡可循：

首先是「非自然死亡」，正所謂高處不勝寒，坐擁皇位代表擁有至高無上的權力，一旦野心臣民起了歹心，謀殺、政變、動亂的宮廷鬥爭時時刻刻上演。再者，皇帝為了鞏固自己的權力，一分一秒也不能鬆懈，長年處在高度緊繃的高壓環境，精神狀態自然是十分疲憊。

此外，皇帝後宮佳麗三千，即便三千只是一個虛數，但是皇帝的精力是有限的，面對一眾嬪妃的需索無度，或是本身沉迷女色，鐵打的身體也是吃不消的。最後，迷信丹藥，追求長命百歲，以及諱疾忌醫、近親遺傳疾病等…基於上述種種原因，使得皇帝生命很難能走得長久。