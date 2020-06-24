去年3月時，大陸上海一名52歲的流浪漢因為精通《論語》、《詩經》等書籍而在網路上爆紅，許多網紅都紛紛圍在他休息的空間，只為了和他一起直播賺流量，再加上各種造謠攻擊，讓他飽受困擾，最終決定親自出面成為一名網紅，沒想到1年過後，他仍無法忍受網路的環境，宣布退出網路。

(影片來源/YouTube/微信上的中國)

根據陸媒報導，流浪大師沈巍原本是一名留著長髮、身穿破舊服飾的中年男子，平時除了撿垃圾之外，也非常熱愛閱讀經典書籍，張口就能引經據典，讓他因此一夜爆紅。曾有直播主表示：「誰能拍到這位流浪大師，誰就能火、就能漲粉絲！」，不少網紅、網美紛紛趕著蹭熱度，導致沈巍當時的臨時居住點每天都被擠得水洩不通，之後他乾脆自己當起了直播主，賺得了不少的收入。

然而，直播這條道路賺得多，要付出得也非常多，沈巍近日大量刪除了過去所發布的影片，並宣布自己將退出網路，日前他也接受了媒體採訪，直言自己每個月雖然可以賺到幾萬人民幣的收入，存款也有大約200萬人民幣（約新台幣850萬），但他認為在上海和他同齡的人基本上都能拿得出這些錢，對方甚至還可以擁有一套房子，而且成為網紅的他每天忙碌到沒有時間好好看書、看報紙，再加上網路惡意的造謠與攻擊都讓他苦不堪言，最後才終於下了這個決定，「跟他們辯解沒用，反而你不發聲音了，人家也不來針對你了」。