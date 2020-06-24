世界各地都有不少著名藝術家流傳下來的珍貴畫作或是古物，許多作品因為年代久遠，難免會出現損壞的情況，需要專業人士進行修補，但恐怕要認真挑選對象了，以免修復不成還變成大笑話！

Remember the infamous "Monkey Christ" affair?

81-year-old Cecilia Giménez became world famous for her *ahem* "amateur restoration" of Ecce Homo by Elías García Martínez... can you guess which is the original?https://t.co/S3g4bMFSlf pic.twitter.com/AEZJEi40wW — Mark Rees (@reviewwales) June 22, 2020

西班牙經常傳出修復古物卻弄巧成拙的事件，根據外媒報導，瓦倫西亞一名私人收藏家以1200歐元（約新台幣4萬元）聘請一名傢具修繕商清理一幅巴洛克時期藝術家穆里羅（Bartolomé Esteban Murillo）的「聖母無染原罪」（The Immaculate Conception of Los Venerables）複製畫，沒想到畫中的聖母瑪麗亞竟然慘遭毀容，收藏家提出修補的要求，但結果竟然更慘，畫作直接崩壞，變成小朋友的隨筆亂畫的程度，讓收藏家大傻眼。照片曝光後笑翻一票網友，有不少人認為本來就不該找傢具修繕商，因為這並非他的專業。

而此事也讓網友想起2013年西班牙東北部一間教堂「慈悲聖殿」（Santuario de la Misericordia）裡面有一幅19世紀壁畫「Ecce Homo」，是描繪耶穌受難前一刻的情景，原本容貌莊嚴哀戚，不料耶穌卻被人「修復」成宛如猴子一般的臉孔，被網友戲稱為「猴子基督」（Monkey Christ）或「馬鈴薯耶穌」。