台灣速食店非常多，例如肯德基、麥當勞、摩斯等，而每一間速食店特色不同，也各有擁護者。日前一名網友提到，頂呱呱是本土速食業者，但相較於其他速食店，他認為餐點顯得有些遜色，因此好奇詢問「頂呱呱為什麼不放棄啊？」。

Youtuber「小馬在紐約」買呱呱包給紐約試吃，沒想到深受當地人喜愛(示意圖/達志影像)

一名網友在PTT表示，他很想支持本土速食業者頂呱呱，「可是麥當勞、肯德基真的太好吃了，也有其他本土的後起之秀各佔一方，如丹丹、樂檸」，雖然之前不少分店開了又關、關了又開，但頂呱呱如今積極扭轉形象，包裝與店面也煥然一新，好奇它為何能夠屹立不搖。

不少人表示，其實頂呱呱有固定客群，且顧客人數也不少，「外送蠻多頂呱呱訂單的」、「他生意也還行吧！每次經過裡面都有人啊！」，也有人分享頂呱呱的好吃餐點，「被炸糯米腸耽誤的炸雞店」、「炸雞乾香、肉多飽滿、呱呱包又油又香好吃、雞脖子一根接一根，缺點就是太貴，隨便點一點就3至4百」、「喜歡呱呱包，之前炸雞做活動，生意看起來超好的耶！」。

還有網友指，頂呱呱之所以能在速食界立足，主要是有獨特性，「就是乾才好吃啊！傳統台式炸雞，其他偏美式的太軟了」、「台灣炸雞之光，頂呱呱還是跟西方炸雞不一樣」、「炸雞口味跟M(麥當勞)和K(肯德基)不同且獨特，而且還有地瓜條，他們在市場上的商品區別」。而頂呱呱2018年底在紐約開了第一間海外分店，當時Youtuber「小馬在紐約」還買呱呱包，測試紐約民眾接受度如何，沒想到深受當地人喜愛。