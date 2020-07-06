走在台北街頭，經常看見不少道路都以大陸各座城市和省分進行地名，外界好奇，是否和國民政府撤退來台後，為了懷念故土才這樣命名？對此，就有一名內行人曝光背後的歷史淵源。
有網友昨（5日）在PTT「八卦板」PO文指出，四川路也沒到四川，其他還有像是陜西路、南京路、寧夏、武漢、河南路…等，讓他不解，為何台灣不少道路都是以大陸地名命名，「怎麼會這樣？有沒有八卦？怎麼不取英文名？」」
貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我蠻常送餐到廈門街」、「青島一堆台灣路名」、「基隆路政治最正確」、「因為當年是反攻大陸的復興基地」、「多是台灣日本時期就有的道路」。
不過就有內行人解答，當初日治時期，台灣一堆日本○○町，後來國民政府來台自然要廢除這些路名，但廢除後如何重新命名基本上就幾個大方向：
1、三民主義：三民、民族、民權、民生
2、八德：八德、信義、忠孝、仁愛、和平
3、抗戰相關：新生、光復、建國、自強、莒光、復興等等
4、孫中山和蔣中正：中正、中山、逸仙
他接著又說，國民政府來台後，自然會佔據台北市這首都，但佔據後該如何命名？依據行政長官公署也就是現今的行政院分成四個區塊，分別以現今的中山北路和忠孝東西路切成四個區塊，以大陸差不多方向的省分進行命名，舉例而言，大致區分為「西北：寧夏、重慶；東北：南京、長春；西南：西藏、南昌；東南：杭州、福州」。
文章來源：PTT/moneybuy
文章來源：PTT/z520314
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