房子若有設計露台，讓屋主能有多出種花、曬被的空間，應該會受到消費者喜愛，但露台真的是加分條件嗎？近日一名網友透露，相中位於新北市一間約27坪左右的預售屋，猶豫到底該買有露台型還是沒有的，因此po文詢問意見，不少人則表示「低樓層千萬別買有露台的」。

一名網友在《mobile01》提到，近日看上新北市一間預售屋，總共7層樓、約27坪左右，環境非常幽靜，臨路間還有行道樹，而房型有分「露台型」及「沒露台型」，露台約有5至7坪的大小，兩者都位於低樓層，讓他不知該如何選擇。

有些人認為，主要還是看個人需求，「主要還是看你們的使用習慣，我家就有露台，我媽拿來種花草、曬棉被，可以利用的很多，不過總歸一句還是要看你們的使用習慣」、「露台戶可以養狗養烏龜，還不錯」，也有人透露「依現在的法令跟狀況，露臺除了曬被子，沒有很大的用途。除非價錢不高，否則我不會考慮」。

多數人提到，若要買露台要選擇高樓層，「頂樓露台戶很棒，其它樓層露台戶，露台就是接上面掉下來的煙蒂、垃圾、跳樓自殺的人而已」、「千萬不要選露台戶，有些住戶超級沒有公德心，抽菸菸蒂往露台丟還算事小，我住的社區其他棟露台還長期被丟垃圾、廚餘，甚至玻璃罐水彩等，搞到露台早已骯髒不堪外，還滋生老鼠蟑螂等，已經四、五年了，雖然一直有懷疑的住戶所為，我們社區露台算是公共設施，但是管委會至今仍束手無策」。