大陸華南地區連日來降下致災性暴雨，洪水淹沒村落，超過一個月的強降雨更造成26個省份、上千萬人一夕淪為受災戶，三峽大壩甚至瀕臨空前危機。對此，就有網友好奇，如此駭人的驚人雨量若降在台北，會造成什麼樣的後果？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「如果華南暴雨下在台北會怎樣？」為題，PO文指出，「如果這次華南暴雨是下在台北，會不會讓幾百年前『台北湖』重現？如果台北回歸成湖，現在在台北買豪宅的人在想什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不過有不少人認為，台灣每年遭逢颱風肆虐，此次華南的雨量根本無法與之相比，加上台灣排水系統完善，且台灣的地理特性，如果華南暴雨真的下在台北，後果絕不會如此慘重，「大陸下那麼多天才3－400毫米～台灣1、2天就下完了」、「每次颱風動不動800～1000跑的，免驚」、「別逗了，台北不會淹水的」、「台灣防洪每年都面臨颱風來驗收，排水能力都做到世界前幾名的」、「台灣雨從來沒小過，只是台灣水很快就入海，很難大災情」、「台北集水區就小小幾百平方公里，又有多個方向溪流河入海分流」、「坡度陡、集水區小，再做個疏洪道簡直世界第一」。

綜合以上3點分析，即便多數網友認為華南暴雨如果降在台北，沒什麼好怕的，但過去水利處就曾表示，台北市雨水下水道可容納每小時78.8毫米的雨量，若時雨量超過78.8毫米就容易造成短暫積淹水現象。此外，根據台北市災害應變中心統計，去年7月，台北市大安區遭逢暴雨，半小時雨量達99.5毫米，一小時雨量達116毫米，造成至少18處發生積淹水災情。因此，一旦華南暴雨發生在台北，應該還是會造成部分地區淹水，並非如網友所述完全無感。