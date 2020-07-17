台灣房價居高不下，不少小資族只能租屋，而不少人看準商機，選擇投資收租套房，當起包租公。日前一名網友提到，投入5千萬在收租套房，沒想到近幾年越來越難做，租房率一年比一年低，且房租近年來也一直未漲價，讓他無奈表示「收租套房是不是CP值越來越低？」，有過來人就提到，他早在10年前就退出了。

一名網友在ptt提到，今年的房子比起以往較不好租，在招租上花了不少時間，目前已投入約5千萬，「淨投報率大約是勉強6%(每周花在管理時間約15小時)，某幾年家俱大量折舊可能投報率會低於6%」，而房租自從2013年以來，幾乎就沒再漲價，讓他不禁感嘆「現在套房的CP值是不是越來低，未來擔憂…之後誰會想去接手這些套房？」。

不少網友表示「我覺得你沒打到你的受眾，我四間在出租，今年有一間租了兩週才租出去，另外兩間都是點交完隔天馬上租出去，新北熱鬧靠捷運的租屋市場超熱絡，我丈母娘的房子上半年空租，到上上月才租出去，因為他不肯重新整理房子也不願意附家具，而且喜歡開高給人殺」、「套房的租金漲幅確實如此，所以我也賣了」。

曾做過房東的網友提到，「如果你是隔間小套房，我是認為很早就不能做了」，他2000年進場做租隔間小套房，利潤抓每月租金為「房價+裝潢總價的1%」，並設定3個指標，分別是「空置期低於半個月；管理成本1個月租金；修繕成本半個月租金」，但小套房市場卻越來越難做，「一開始空置率只有3至5天，後來慢慢突破一周、10天，到空置期平均兩周時，我就毅然決然全部出脫」。

直到2010年左右他便選擇退出，推測出租隔間小套房難做的點，應該是物件在市場上，不會退出只會增加，「進入門檻又低，一堆新進包租公根本沒有投報概念，他只會想手上3千萬，扔進去裝潢好租出去，一個月可以收10萬當退休金很開心，根本沒意識到小套房管理麻煩」。