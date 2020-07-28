落語是日本的一種傳統表演藝術，最早原指說笑話的人，經過演變，現是由「落語家」坐在舞台上，描繪一個漫長和複雜的滑稽故事。日本一家落語演藝廳就有一名隱藏版的售票員工，不但經常曠職，每次上班還一臉厭世樣，沒想到卻深受大家喜愛，還吸引不少粉絲！

淺草演藝廳是東京全年無休地舉行落語公演的劇場，不少喜歡落語的觀眾都會特地前往觀賞。演藝廳有一隻人氣很高的貓咪售票員Jirori（ジロリ），身為隱藏版員工，Jirori不但沒有準時上班，還經常曠職躲在後面架子上補眠，心情好的話才會出來接待客人，但通常都擺著一副懶洋洋的厭世臉。落語家桂三木助日前也在推特上發文表示「夠幸運才能在淺草演藝廳遇到Jirori負責售票」並附上一張Jirori用肉掌給票的呆萌照片。

照片曝光後造成瘋傳，瞬間吸引將近25萬人按讚，6萬人轉發分享。網友看了也紛紛留言「我還不買爆！」、「態度不佳卻一直收到好評」、「真不愧是Jirori大師」、「一臉很不甘願的給票」、「結果不知不覺買了99張票（誤）」、「就是要這種態度」。