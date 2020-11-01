李蒨蓉發聲明。（摘自臉書）

李蒨蓉過去因阿帕契事件陷入低潮，後來因信教改變心態，還出版書籍分享心境，沒想到30日臉書發文先是寫下「基督徒不能、也不應該慶祝萬聖節。」留言又提及其他宗教：「許多流氓無賴都是佛教徒，不是嗎？」立刻被罵翻關版，她1日發聲明表示：「在此跟大家說明這兩天所發生的事及我的想法：我在過去這幾年透過了信主取得心中的慰藉，感受到信仰的力量，但同時我絕對理解每一個宗教都有值得尊敬的美好之處，佛教當然也是如此。」

李蒨蓉寫下，「對於在臉書所呈現出的發言我感到非常非常的抱歉，也造成了大家許多的困擾，這絕對並非我的本意。」她強調，「對於此次臉書粉絲團管理員的留言不當所造成的風波與誤會，當下我是震驚、錯愕！身為版主的我必須概括承受、勇於負責，盼求以和為貴。未來我在社群管理上會更加要求團隊人員小心謹慎，以後不會再出此嚴重錯誤！面對質疑，不論各位相信與否，以上是我的真誠告白，我在此向社會大眾致上最深最深的歉意！」

李蒨蓉認為，「談及佛教、任何宗教，都是鼓勵人向善、慈悲為懷，特別是回饋社會的慈善行為，我表示最大的尊重與讚賞。再次聲明，我絕對無意批評、冒犯任何宗教、任何人的信仰，或是要造成任何對立。」

(中時 )