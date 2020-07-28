日本近來吹起了一股「台灣風」，除了珍珠奶茶在當地熱銷、造成轟動之外，就連許多台式美食也都深受日本人的喜愛，不過一道食物去往外地多少都會融合依些當地的文化或是創新特色。近日，沖繩就賣起了一款「台北蔥麵包」，但上面的配料卻讓網友們看了都哭笑不得，直呼：「誤會大了！」。

日本沖繩販售的「台北蔥麵包」(圖/由網友 曾翊凱提供)

一名網友在《爆廢公社》中發文，開頭就點出「日本人一定對台灣人有誤解」，從PO主分享的照片中可以看到，一間位於沖繩的麵包店中正在販售一款「台北蔥麵包」，不過它卻不像我們平常在台灣麵包店經常看見的「蔥花麵包」，反而是在麵包上灑上了大量的蔥段再搭配辣椒絲點綴，內容物還包含了起司與美乃滋，儘管都是相當美味的食材，但極具衝擊的配料還是讓PO主忍不住直言：「蔥的麵包，從來沒看過用蔥段的…」。

照片曝光之後，不少網友也都覺得相當新奇又有些哭笑不得，紛紛留言：「真的誤會大了」、「看到很不習慣，就像黑糖珍珠披薩一樣…」、「考察的是不是記錯記成烤鴨了⋯」、「我喜歡吃蔥花，但蔥段真的無法」、「我以為是陽春麵麵包咧」、「日本人對珍珠奶茶也有很多見解…所以不意外…」、「這一切都是為了報復我們惡搞他家的拉麵！」。