「確定沒有混到別的血統？」日前一名女網友在推特上分享自己帶愛貓出門的照片，沒想到貓咪彷彿吃到巨人口水般的龐大體型卻意外掀起話題，讓不少網友看了都忍不住笑稱：「這是獅子吧！」

日本一名帳號為aojirulife的女網友日前在推特上曬出自己帶家裡虎斑貓皇出門逛街的照片，可以看到主人寵愛的將牠抱在懷裡，還替牠穿上一件藍色蝴蝶結背心，配上犀利的眼神看起來十分帥氣。但令人難以忽視的是，這隻虎斑貓的體型實在太巨大，簡直和哈士奇的大小不相上下，連主人都忍不住吐槽「這是我家貓咪的大小，體型根本超過緬因貓！」

據了解，緬因貓是美國數量最多的種群，也是目前世界上體型最大的貓，除了有「溫柔的巨人」的迷人稱號外，還因為獅鬃和緬因的發音一樣，也有人打趣稱牠為「緬因獅」。Aojirulife家的虎斑貓照片曝光後引起熱議，不少網友看了紛紛留言「也太大了吧！」、「我也想抱抱」、「是吃到什麼才長成這樣」、「是吃到什麼才長成這樣」、「這是獅子吧？」、「倫家只是骨架大而已」。飼主之後也表示，這隻貓咪是她在路邊撿到的，當時還小小一隻，真的不知道牠是怎麼長到這麼大的。文章也在推特上吸引將近30萬人按讚，還有8萬人轉發分享。