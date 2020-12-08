南投出現石虎被車撞！昨(7)日晚間一名林姓騎士，下班行經南投市華陽路、貓羅溪附近時，發現路邊躺著一隻疑被車撞的動物，當時以為是幼貓，隨即停車救援，並po文至臉書社團《南投人聊天室》尋求協助，而不少網友看到「幼貓」耳後黑底白斑的特殊特徵後，秒被嚇傻直呼「這是石虎啊！」。

12月7日晚間，一則受傷「幼貓」的求救貼文，讓一個臉書地方社團熱絡了起來，醒目的「耳後黑底白斑」特徵，讓許多熱心網友認出，牠，並非一般貓咪，而是石虎！！！除了有人立刻通報特生中心 石虎保育大使 阿虎加油 ... 由野生動物急救站發佈於 2020年12月8日 星期二

受傷的幼貓的真實身分，其實是瀕臨絕種保育類野生動物「石虎」，消息曝光後，民眾也幫忙通報特生中心及《石虎保育大使 阿虎加油》團隊，隨即被送往野生動物急救站，而林姓騎士在救援團隊抵達前，更在現場耐心等待1個小時，甚至還有熱心民眾驅車前往關切，讓人看了非常感動。

野生動物急救站也在臉書提到，小石虎約3、4個月大，抵達急救站後，在加謢病房住了一晚，獸醫師進行檢查後，發現牠的頭頂有一個開放性傷口，且皮下血腫，儘管透過放射線檢查並未發現牠四肢及腦部骨骼有異狀，但小石虎的肢體明顯有不協調的狀況，由此推測，牠的腦部可能也有損傷。

而小石虎疑似在過馬路時，不小心被車輛撞擊，所幸被撞傷後，及時被人發現並送醫，而牠頭頂的傷口經過清創後，生命跡象暫時穩定，但目前仍需住在加護病房裡觀察，並接受後續治療，而急救站也相當吃驚的表示「住家周遭出現石虎，很是令人驚訝！但其實石虎就棲息於淺山環境，與我們的距離並不遠，卻也由於與人太近，容易遭到人類活動影響」。