天貓淘寶海外3日分享亞洲各市場包含台灣的商品數據與跨境電商消費痛點，據以推出「亞太消費者體驗提升計畫」，並宣佈將在台灣推出體驗升級計畫，包含百萬商品跨境包郵、物流效率升級、瀏覽與支付體驗升級等3大面向服務。其中鎖定「雙12」期間的「百萬商品跨境包郵專區」預計12月7日正式上線，希望讓台灣消費者跨境網購可免掉集運合單的複雜流程，享受和大陸當地購物一樣簡單的跨境購物體驗。

天貓淘寶海外事業部總經理葉劍秋表示，天貓淘寶海外的亞太消費者體驗提升計畫，是根據阿里巴巴客戶體驗中心（CCO）對各市場觀察及海外消費者的反饋。他觀察台灣市場趨勢，消費者大多偏好在天貓淘寶上選購服飾、傢俱家居類產品，並有集中批量購買、客單價提升趨勢，同時漢服或中國風等商品也相當受到青睞。

天貓淘寶海外指出，從「消費者體驗提升計畫」推出以來受到消費者好評，今年10月的消費者體驗滿意度就比去年同期提升近3成。

而針對7日即將在台上線的「百萬商品跨境包郵專區」，葉劍秋說明，這將是一個長期計畫，並強調未來會持續增加參與平台商家，現在是百萬商品的品項，預計明年進一步提升5到10倍，朝千萬級的商品數邁進。

此外也將持續提升物流運輸效率，包含透過優化集運倉佈局、倉庫自營建設與包機包船等方式。以今年「雙11」為例，就開通覆蓋台灣市場的跨境業務常態化包船，進而保證物流時效可控。葉劍秋也補充明年預計會推出一個72小時送達計畫。

葉劍秋指出，手機淘寶其實是消費者在購買大陸商品的核心主陣地，因此希望海外消費者在瀏覽、導購到物流能有一個較好的體驗，因此針對台灣消費者也將全面優化內容，爭取在視覺與感受上更貼近在台用戶習慣。

(旺報 )