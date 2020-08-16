正值炎炎夏日，有不少人都喜歡到水上樂園玩水、消暑，最近一段影片就在網路上瘋傳，一群遊客當時正在水池中等待人工海嘯來的時刻，沒想到下一秒卻突然有一個「海豚騎士」隨著浪直衝過來，不偏不倚地撞上拍攝的人，影片曝光後立刻吸引超過3萬人前來朝聖。

一名網友在《爆廢公社二館》中分享了這段影片，從畫面中可以看見，有許多遊客都穿著救生衣站在水池中，等待遠方的人工海嘯衝過來，沒想到下一秒，卻突然有一個騎著海豚造型游泳圈的男子隨著浪一同朝著拍攝者撲面而來，途中還滑過其他幾名遊客的頭部，而該男子的臉部表情相當猙獰，最後仍直直地將拍攝者給撞倒。

網友們看到影片後全都笑翻了，紛紛留言：「笑死，嚕著別人的頭沖過來」、「海豚騎士來了」、「對不起，我很沒良心的大笑+重播不下10次了」、「殺人鯨啊根本鎮壓全場」、「上次我騎了個海豚進去，出來的時候騎了個大哥」；不過也有不少人認為這樣的行為相當危險，很容易就會傷及他人的頭部。

據悉，這段影片源自於抖音，而地點則為位於大陸陝西西安的「西安樂華88℃溫泉水世界」。