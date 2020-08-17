如果收到一個很久沒聯絡的朋友丟的「紅色炸彈」，你會怎麼做呢？一名網友日前就收到了10年沒聯絡的前同事所丟的紅色炸彈，他果斷地拒絕出席後，竟收到對方怒回一段「感性長文」，還揚言要刪除聯絡方式，不過網友們看完後卻紛紛幫忙慶祝，恭喜PO主「少了一個損友」。

這名網友在《爆怨公社》上發文，指出一名10年沒聯絡的前同事突然又開始和他傳訊息，沒想到卻只是為了丟出「紅色炸彈」，他拒絕出席之後，對方竟氣得回復一段長文，內容先是提到自己「最近在整理所有朋友」，並抱怨PO主「密了也不會回」，中間寫到關於婚禮的事情更是指責他，「你公司缺人我也沒辦法，但婚禮這種重要的事情，身為朋友不是要想盡辦法出席嗎？」，最後也做出結語「下輩子有緣再相見」，正式宣告兩人「絕交」。

這段長文讓PO主感到相當莫名其妙，氣得直呼：「10年都沒聯絡過的同事，只想炸我，我也只能祝你賺大錢，希望沒有下輩子遇見！謝謝」。貼文曝光後，網友都一面倒力挺PO主，紛紛留言：「臉皮也太厚，沒去婚禮就不是朋友的話，這種朋友不當也罷」、「自動刪去一個沒聯絡的朋友，真方便」、「恭喜斷小人，完美」。

不過，包紅包其實是一件有很多「眉角」的難題，除了數字要吉利、喜氣以外，還必須看雙方的交情、出席人數等等狀況來適當地調整金額，甚至連宴客地點的不同也會影響到金額大小。