近日，紐西蘭一名19歲少年竟在一場拍賣會上買了一棟51萬美金（約新台幣1500萬）的三居室連排別墅，這件事情曝光後引起網友熱議，他也親自透露背後的故事，指出買別墅的錢全是靠自己當水電工賺來的，更大方曝光自己的省錢小秘訣。

根據《每日郵報》報導，這名19歲從事水電工行業的少年里昂（Leon van der Heijden）在上個月的一場拍賣會中，以51萬美金的價格贏過其他3名通過電話竟標的買家，成功得標這棟位於奧克蘭市奧尼湖加（Onehunga）的三居室連排別墅。

里昂透露，自己從以前就一直很想投資房地產，但又不想因為存錢而破壞了生活樂趣，於是在沒有父母的援助之下節省了20%的存款，而省錢的秘訣就是他會「自己下廚」，每天每餐都只花費1美金（約新台幣30元），「我盡自己所能的去存錢，但同時也努力地過好每天的生活，我不想毀了我的青少年時期」。

據悉，里昂將會在紐西蘭的疫情第三階段限制令解除後搬入新家，未來他也安排將其中兩間房子給出租，用來償還之前抵押的貸款，以及重新裝修別墅的廚房和浴室。