現在是農曆七月，也是俗稱「鬼門開」的日子，不少民眾都紛紛應景分享自己的靈異故事。一名網友幾年前在山區開車，途中突然聞到一陣屍臭，本來以為是路邊的流浪貓狗，後來驚覺不對，下車進行一連串的行動後，車上原本強烈的臭味竟神奇轉變為花香。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示他6年前曾報名某大學的夜間部校外班，唯一缺點就是上課地點路程遙遠，還在半山區，每次上完課都已經晚上9點多，還要走山路回家，十分不方便。

某一晚他照例開車回家，因為山區涼快空氣又好，他就將車窗搖下來吹風，途中在某路口等紅綠燈的時候，車內突然飄來一陣濃烈的屍臭，因為該路口的左邊是樹林，右邊是溪畔，因此原PO直覺反應是有人把死貓死狗掛樹上或丟在溪邊，便不以為意的繼續開車。但是往前開了8分多鐘左右，也早就離開剛剛的路段，車上的屍臭卻始終沒有散去。

於是原PO在路邊把車停下來，下車直接走到右後座打開車門，深深的朝車裡一鞠躬說「您好，您的目的地已經到了，應該是您要下車的時候了，感恩！」接著等了將近1分鐘，深怕好兄弟沒有走乾淨，最後關上車門又再朝四周鞠躬，才回駕駛座開車回家。神奇的是，車上不但沒了屍臭味，還帶有淡淡的花香，讓他不禁驚呼「所以，真的有好兄弟搭過便車嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都留言稱讚原PO「哇塞，你也是法師級的，跟飄橋事情」、「膽子好大！我一定嚇死了」、「五體投地佩服！佩服！還能面不改色車停路邊...」、「正確的做法，互相尊重」。