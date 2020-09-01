迪士尼動畫《獅子王》中，獅子站在岩石上仰天吼叫的模樣非常霸氣，也成為經典橋段。日本有一隻貓咪站在椅子頂端，頭向上盯著天花板上的日光燈，站姿宛如《獅子王》裡的獅子，非常有氣勢，豈料下一秒牠竟跌落下來，還綜藝式的躺在地上，超萌模樣讓許多人融化。

日本飼主@peki_maron養了一隻北京狗 (ペキニーズ)，直到今年4月又養了一隻三花貓Anzu（あんず），日前他發現Anzu模仿《獅子王》中獅子站在懸崖邊仰天吼叫的經典場景，牠同樣站在椅背的最高點，抬頭望著天花板上的日光燈，好像在吸收光的精華一樣，讓主人看到趕緊拍照。

豈料Anzu疑似沒站穩，站不到2秒的時間，就從椅背上跳了下來，而且還不偏不倚的摔在地毯上，綜藝式的躺平，前肢放於貓耳兩側，呈現投降的姿勢，後肢則是斜躺放在地上，臉部露出被嚇到的表情，照片PO網後，獲得19.4萬人按讚。

而@peki_maron則表示，其實Anzu並未在模仿《獅子王》橋段，當時日光燈下有蟲在飛，因此牠才會爬到椅背上近距離觀察，站姿正巧像獅子王，他才會趕緊將這一幕拍下來，而摔倒照也並非牠摔下的模樣，只是與先前的照片做連接，不過看起來毫無違和感。不少人笑翻表示「怎麼有點像《魔法公主》裡的山獸神」、「貓咪超愛模仿《獅子王》，我家的貓咪也是」。