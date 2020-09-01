水餃多樣化的烹調方式，再加上各式各樣的口味選擇，成為民眾心目中最喜愛的平價美食之一。之前網路上就針對水餃的品牌、料理方式、沾醬哪種最好吃展開許多討論，近日有網友就透露自己朋友吃水餃的怪癖，而且一定要做完才能安心享用。

一名網友在PTT八卦板以標題「去外面吃水餃，會去數水餃的顆數嗎？」發文，表示他曾和朋友相約吃水餃，意外發現該友人在店家端上桌後，一定要自己細數過盤內顆數有沒有錯誤才能安心享用，讓他好奇直呼「我自己是不會， 因為覺得店家會幫我們算好，但這種人多嗎？」

文章曝光後掀起熱議，大多數的網友認為水餃畢竟都是一顆一顆算錢，而且事關自己權益，所以一定會數「幹嘛不數?」、「本來不會，直到有一次吃到一半老闆說撈到兩顆補給我」、「自己的權利要自己爭取」、「錢難賺當然要算」、「會，買10顆也遇過少1顆的，一顆還要5元」、「會數阿，不然吃到別人的還要換來換去」、「吃過少一顆的，老闆說這鍋不夠顆，下一鍋補！」

但也有人覺得「不會，但點十幾顆大概都能看出數量」「老闆比你緊張吧」、「不會吧太麻煩了」、「顆數不是一看就知道的？哪還需要數」。