藍鯨被認為是地球上體積最大的生物，但人們卻很難發覺牠們的存在。不過就在不久前，澳洲一名攝影師在雪梨郊區的海岸外拍攝到了一隻藍鯨浮出水面的畫面，這張照片曝光後，很快地得到了官方的認證，還表示這是百年來第三次發現藍鯨的蹤跡。

綜合外媒報導，這名攝影師上個月在馬魯布拉（Maroubra）的海域中拍攝到一隻藍鯨緩緩地浮出水面的驚人畫面，而新南威爾斯省國家公園暨野生動物機關（NPWS）也在近日證實了這場目擊事件的真實性，更將之稱為「極度罕見」，指出這可能是該片海域百年以來地3次的目擊記錄，也是唯一受到官方認證的紀錄。

NPWS的安德魯（Andrew Marshall）透露，這隻藍鯨的體長很可能超過25公尺，重量超過100噸，但儘管藍鯨的體型如此龐大，因為活動範圍大多數位在遠海，所以人們很難可以發現牠們的蹤跡，「就算對於最狂熱的觀鯨者而言，藍鯨也是幾乎不會被看見的」。

而攝影師事後也將這段目擊的影片與照片分享到Instagram上，表示自己當時正在觀察座頭鯨的動態，沒想到卻突然看見了神奇的海洋奇觀－藍鯨，他瞬間就著迷於眼前的景象，並興奮地直呼：「簡直就像中了頭獎！」。