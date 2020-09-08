貓咪毛絨絨的可愛模樣融化許多人的心，這也讓牠們意外成為了感情關係中的「第三者」。一名泰國人妻近日就分享了自家老公與愛貓甜蜜曬恩愛的各種「出軌現場」，而且這個小三還態度囂張，一邊霸佔著別人的老公一邊竟還回過頭怒瞪這名人妻，讓她感到哭笑不得。

這名人妻娜斯琳（Nasrin Hami）和老公養了一隻蘇格蘭摺耳貓賈維斯（Jarvis），不過牠和老公的關係卻異常地好，絕大部分的時間都要和他黏在一起，不管老公走到哪裡牠總會跟在旁邊，而老公吃飯的時候，賈維斯還會伸出自己的毛掌壓在他的手上安撫他，不過從照片中可以看見，牠在霸佔老公的同時，還會回頭「怒瞪」娜斯琳，行徑十分囂張。

不過對於這個「最強小三」，娜斯琳卻一點也不介意，事實上她和賈維斯平時的關係也非常要好，「賈維斯對我的丈夫擁有滿滿的愛意，但牠對我也非常好，而且對每個來到我們家的朋友都展現出友善的態度」，娜斯琳也透露除了圍在老公身邊團團轉，賈維斯還喜歡睡覺、在窗台上看鳥等活動。

而當她將老公和賈維斯的「出軌照」分享到臉書後，立刻就受到大批網友的喜愛和關注，但同時也有很多人誤會賈維斯的性別，娜斯琳對此也有些哭笑不得，解釋賈維斯其實是個不折不扣的男孩子！