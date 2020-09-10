入伍是不少台灣男性的共同記憶，也是許多男孩轉變男人的必經過程，不過日前就有網友透露，一名剛去當兵的男性友人，在軍中首次打電話給女友，沒想到一聽到對方的聲音就哭了，讓他不禁納悶直呼「真的會有人當兵進去哭？」貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人坦言「不哭很難」。

原PO今（10日）在PTT「八卦板」PO文指出，國中同學好不容易入伍當兵，沒想到卻從他女友得知，友人終於可以講電話時，竟然是邊哭邊和女友訴說軍中生活，「他女友驚呆了，想說平常都很Man的男友，竟然聽到她的聲音就哽咽，然後開始哭…」

原PO回憶昔日入伍時，打給家人也不過都是簡單問候，「我覺得沒什麼好哭的啊，請問進去然後哭的人會不會被霸凌啊？他們在想什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「剛進去壓力很大，過一週就習慣了」、「失去自由不哭？被強迫勞動不哭？」、「沒當過兵嗎…哭是因為寂寞，平常外向的人其實更怕寂寞」、「一個自由的人被關進去，憂鬱是正常的」、「看看新訓那精美的飯菜，不想哭都難」、「第一天進去就被狂吼，會哭也是正常啦」、「同班的，第2天開始哭到離營」、「我本來也是這樣想，第一次放手機跟女朋友講電話還是默默的流了幾滴眼淚」、「真的會啊我跟女朋友講也是哽咽」。

不過也有人認為「沒有女朋友可以哭訴的比較慘」、「4個月的不是兵，是夏令營」、「4個月有啥好哭，根本不會管你，也不會有老兵玩菜兵」。