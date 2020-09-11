天氣炙熱難耐，不少人寧願窩在家吹冷氣，也不踏出屋外一步，電費自然相當可觀。不過日前就有網友透露，自己「繳過最貴的電費」就高達35萬元，「臨櫃繳費直接拿3本（千鈔）！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO文指出，最近看了不少人抱怨吹冷氣電費動輒2、3千，不禁好奇「大家最多繳過的電費是多少？」並提到自己最高曾一次繳納35萬元，「臨櫃繳費直接拿3本（千鈔）」；就連最新一期的電費單也逾10萬元。

貼文一出網友全驚呆了，紛紛留言直呼「你有養企鵝嗎」、「你家每天都負18度在吹？」、「住家5口快9千元」、「家用電1萬2，繳到心痛」、「繳這樣的電費相對月收入應該也很驚人吧」。

不過也有內行人猜測原PO應該是營業用電，「營業用才可能破10萬」、「生意作很大或社區的吧！不然誰撐得下去」、「繳3千是花錢，你繳35萬是賺錢，台灣電費世界便宜」、「繳過20多萬（營業用）」、「有些中小型加工廠機台冷氣本來就要一直吹，1個多月30多萬電費正常」、「營業用有什麼好比，我們單位一年就繳4億了」。