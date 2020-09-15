在搭乘大眾運輸工具時，「霸座」的問題一直爭議不斷，尤其是有販售對號座的火車。最近，有網友搭乘火車就遇到了車廂空空卻遭人霸座的情況，而且對方還睡得很沉，讓他只好先在附近找個位置坐下，也無奈上網求助；對此，有網友就傳授了「4字絕招」，直接讓車廂一半的人都嚇到起身。

這名網友在PTT上發文，提到自己搭乘火車的經驗並不多，但前幾個禮拜他在售票亭買了一張自強號的車票，上面也有標註座位號碼，可是PO主上車後卻發現有人坐在自己的位置上，而且還睡得很熟，讓他不好意思直接叫他起床讓座，當時的車廂也還算空曠，因此PO主就在附近找個座位先暫坐一下。

不過他觀察後來上車的乘客們，似乎都沒有人在尋找座位，都是看到有空位就坐下了，這種現象讓PO主非常困惑，詢問：「不懂火車的生態，自強號的對號座是有作用的嗎？」。

文章發布後很快就引起網友熱議，大家紛紛留言：「有票的可以叫沒票的起來，不然隨便坐」、「那人應該用悠遊卡或一卡通，你要叫他起來啊」、「大多數情況是沒啥人就隨便坐，人多沒位置就趕人」、「我坐十次有九次都要叫人起來，你不用不好意思」、「火車好像都是這樣，有位置就坐…」。

此外，還有網友傳授「4字絕招」，可以有效率地化解這種窘境，「只要說『不好意思』，大多數人就會知道意思而讓座了」、「我幾乎每個禮拜都要坐，你跟他講一聲『不好意思這我的座位』他一定就會起來了」、「我上次喊『不好意思』一半車廂都站起來了」。