藝人「小鬼」今（16）日在北投住家過世，引起各界譁然，也讓演藝圈好友和粉絲淚崩無法接受。由於警方初步研判小鬼可能是因為撞傷引發突發性心肌梗塞，有人就好奇在PTT發問，想知道「心肌梗塞要怎麼自救」，對此有網友就透露最重要的救命關鍵！

一名網友在PTT八卦板以標題「心肌梗塞要怎麼自救」發文，表示看到很多獨居的人因為心肌梗塞突然就走了，一點反應的時間都沒有，而且很多都是身強體壯的人，再加上自己獨居很久了，很擔心如果遭遇意外，很久才會被人發現，忍不住緊張發問「遇到這種是不是只能兩腳開開準備投胎？請問遇到要怎麼自救？」

文章曝光後掀起熱議，有許多網友表示當下更本來不及，「預防勝於治療」平常就應該要隨時注意自己的身體狀況「去檢查看自己是不是三高，心肌梗塞高風險群」、「胸悶最好趕快去醫院看一下」、「平時要看醫生，該吃藥就吃，作息正常別過勞別熬夜」、「有家族心臟病史就定期檢查，有需要醫生就會開硝化甘油給你，吃三顆沒效就叫救護車送急診」。

但有專業網友也透露，最重要的救命關鍵就是注意身體發出的警訊，千萬不要輕忽也不要拖延「胸部或左手臂不正常疼痛就要打電話了，平躺、不要做會消耗體力的動作，減少氧氣消耗等待救援」、「有感覺時就要趕快，不要硬撐」。