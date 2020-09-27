經濟不景氣，不少社會新鮮人選擇前往海外撈金，日前就有網友指出，許多台灣人前往澳洲工廠上班，相較於台灣工廠月薪開22K，只請得起外籍移工，讓他不禁質疑到底是台灣工廠利潤低，還是老闆故意開低薪，讓台人不去應徵？貼文一出隨即掀起熱議，不過也有知情人士打臉曝光背後真相。

原PO日前在PTT「八卦板」以「工廠有可能月薪超過5萬嗎？」為題，PO文指出，台灣一堆人前往澳洲工廠上班賺取高薪，然而台灣工廠月薪22K，只吸引得了外籍移工，讓他不禁好奇「為什麼台灣工廠薪水這麼低？是老闆賺太少？還是工廠利潤低？還是故意開低薪讓台人不去應徵才能請外勞？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我表哥做眼鏡工廠，月薪8萬給您參考」、「傳產工廠一堆6、7萬的老屁股啊」、「化工廠很多超過吧」、「工廠月薪22K是活在平行世界吧？」、「22K你是做沒有技術的產線吧？」、「傳產一堆加班都破5萬，除非公司太破」、「台積電：？」、「台灣世界第一的半導體工廠年薪200萬參考一下」。

此外，也有人表示「有啊，工時很長而已，幾乎都靠加班賺」、「加班啊！派遣的加班都可以超過」、「有啊，一個月加班200小時起跳一定有5萬」、「很多都是加班費比本薪還高」、「很多啊，只是你生活品質也很差啊」、「輪班、加班、12小時就有了」、「確實工廠反而多高薪，但是開新職缺看不出來，因為要看招到什麼貨色再說，不會一開始就給高薪。除了電子，化工廠大概是最高薪水的族群」。