中秋4天連假，吸引大批外地遊子返鄉團圓，為了加強疏運，台灣高鐵也加開南下全車自由座列車班次，舒緩返鄉人潮。不過就有網友不禁好奇，「為什麼高鐵都不太會誤點？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出3大關鍵主因。

原PO今（1日）在PTT「八卦板」PO文透露，有多次搭乘高鐵的經驗，但是對於「列車誤點」卻沒什麼印象，讓他不禁好奇「為什麼高鐵明明也是有分直達車跟非直達車，有時候連假還加開車，卻不太會誤點啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，眾人一面倒點出「高鐵不等人」是主要關鍵，「高架事故很少，而且不等人」、「高鐵時間差不多就不能過卡進閘門了」、「時間到就關門，想最後卡位都不行」。

此外，「站少」和「車種單純」也是原因之一，「站少，誤點也好追」、「沒有平交道，站數少」、「高鐵只有一種車種，跟捷運一樣，不會因為車種搞太多，把自己搞得很複雜」、「停站少，完全獨立路權」、「高鐵停站少，停」、「站模式單純，列車性能一致，當然高鐵很容易控制準點。即使停站稍微耽誤一點，路上都還有機會趕點追回來」、「高鐵平時沒有開到最高速，有時候有點事延遲就能開快點，把時間補回來」、「因為排點鬆有留誤點空間，且只有一條線不易出事」。