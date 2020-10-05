愛因斯坦（Albert Einstein）是相當著名的物理學家，他提出的「相對論」不僅對物理學，甚至是天文學、哲學思想都有著非常深遠的影響，不過網路上卻一直有著愛因斯坦數學不好的傳聞，對此，諾貝爾獎粉專就PO出他高中時期的成績單，瞬間打臉這個不實的謠言。

諾貝爾獎粉專近日貼出了一張來自1896年10月3日愛因斯坦所收到的成績單，那年他17歲，就讀於瑞士的阿勞州立中學（Cantonal High School），評分標準為6分最高分，1分最低分，從圖片中可以看見，愛因斯坦在代數、幾何、畫法幾何、物理和歷史都拿下了最高分。

而化學、自然史和義大利語、德語則為5分，素描、工程圖和地理得到4分，最差的科目則是法語，僅有3分，但總體來說，愛因斯坦的成績還是非常優異，更不用說拿下最高分的數理相關科目，因此「愛因斯坦數學差」的這項傳聞可以說是不攻自破。

事實上，這張成績單過去就曾在諾貝爾獎的推特上發布過，只不過「愛因斯坦數學不好」的刻板印象還是深植人心，據悉，會有這樣傳聞很可能是因為愛因斯坦幼年於德國就讀，德國的評分標準雖然也是6分制，但6分卻是最低分，而他的數學科曾拿下1分（最高分），才會產生這樣的誤會。

此外有趣的是，愛因斯坦在就讀阿勞州立中學前，曾參加過瑞士蘇黎世聯邦理工學院的入學考試，當時他比大部分考生年齡都要小至少2歲，雖然他確實在數理方面獲得高分，但卻沒有通過文科考試，所以才會在理工學院院長的建議下，先完成高中的學業。