經常聽老一輩的人說「路邊的紅包不要亂撿」，不然一不小心恐會惹上大麻煩！一名網友的媽媽日前在路邊撿了一個裝有60元的紅包回家，該名網友打開一看發現裡面還裝有人的指甲和頭髮，趕緊將紅包帶去關聖帝君廟化解，沒想到丟到金爐裡竟出現驚人變化，讓他當場嚇傻。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示他媽媽日前在路邊撿了一個包有60元的紅包，他打開發現裡面有一堆人類的指甲和頭髮，頓時心裡發毛，趕緊說「路邊的紅包袋別亂撿，明天農曆十五我去廟裡拜拜順便丟進賽錢箱好了」沒想到當晚竟然看到一名長髮女子站在住家頂樓瞪著他「頓時起了雞皮疙瘩！也不敢再抬頭望，加緊腳步進屋裡，怕嚇到家裡的其他人，也不敢多說什麼麼。」

打電話詢問熟悉的師姐後，隔天立刻趕到關聖帝君廟拜拜，請帝君作主幫忙擋煞去除霉運，也依照帝君的指示，求取三道符令，之後要分三天洗澡淨身，最後連擲了三允筊，再將紅包袋跟金紙一起放入金爐化解。

然而詭異的是，原本因為空氣對流的關係，火是往金爐裡面燒的，他放入紅包後，竟然有一道火突然往外竄，就像有人要逃出來似的，還差點燒到他，連擋了3次才沒再發生，此景也讓他嚇得直呼「奉勸各位社友，路邊的紅包袋千萬別亂撿！」