許多人在小時候都聽過「白鶴報恩」的童話，想不到現在竟然也有類似的故事在現實生活中發生。國外一對父子意外救了一隻落難的鵜鶘，等牠恢復健康之後竟然記住救命恩人的模樣，不但每天上門拜訪，還會討摸摸撒嬌。

根據外媒報導，黎巴嫩一名男子Omar El Oud和父親Ali某日外出釣魚時，在水中央發現一隻白色大鳥，細看才發現是一隻奄奄一息的鵜鶘，不但「飛羽」全都脫落，腳上也有滲血傷口，而且全身髒兮兮還發著高燒。好在透過動物救援團體Lebanese Wildlife的幫助，才得以讓這隻可憐的鵜鶘及時接受治療。

So I was having a bite with a couple of friends by the corniche when this fella wonders in. Apparently, he's been visiting for the past month, looked after by the cafe owner and fishermen. And for a few minutes, the world was beautiful again. #Beirut pic.twitter.com/EGQSnq0gXE — Lin Noueihed (@LinNoueihed) September 9, 2020

Omar El Oud將鵜鶘取名為Ovi，並在治療的過程中同時對牠進行訓練，Omar El Oud表示「牠表現好時我就會獎勵牠一條魚，反之就會忽略牠，沒想到不到1天的時間牠就變得非常友善，真的很聰明！」

Ovi在傷勢好轉的期間都待在Ali在碼頭邊的餐廳，也在短時間內成為店裡的招牌吉祥物，深受附近居民和遊客的喜愛。但Ovi很認人，通常只會對救命恩人Omar El Oud和爸爸Ali撒嬌和討摸摸，其他人則一概不理。

Omar El Oud透露，救援中心告訴他，Ovi的飛羽很有可能是被非法盜獵者剪掉，這也造成牠再也不能進行長途飛行，無法回到棲息地，雖然他也覺得Ovi很可愛，但還是希望牠能保有野性，回歸自然，過著一隻鵜鶘該有的生活。