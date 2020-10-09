在台灣，醫師的社會地位崇高，加上薪資較一般上班族優渥，台大醫科一直是不少資優生擠破頭的第一志願。不過日前就有網友指出，歐洲醫師薪水普遍都很低，反觀台灣醫師薪水較高，更有部分網友嫌醫師薪水太多，對此，一名醫師網友爆氣反擊，認為自己犧牲不少休息時間，日以繼夜的努力，好不容易辛苦翻身卻要被酸民霸凌，「有沒有搞錯！中產無產階級已經翻身不易了，好不容易考上醫學系當醫師，可以稍微翻個身，結果你們還要把這條路堵住？」

針對醫師薪資水平各國差異大，該位醫師網友指出，這背後和各國的醫療制度、保險制度以及醫師養成制度，通通有關。他憤慨的是，自己賺的每一分錢都是合法收入，當初也是靠著努力苦讀才當上醫師，出社會後更是沒日沒夜的工作、值班、看診，才有機會翻身，不解為何酸民只看到醫師光鮮亮麗的一面，就全盤否定別人的努力。

他強調，自己就是台灣中產階級翻身的樣板，卻被酸民一天到晚扣上「階級複製」的帽子，漠視向上爬的努力，無奈感嘆，「醫學系開放給每一個人，不看背景、不看長相，你考上就能念，這樣還不好？這樣給你翻身的機會還不夠？現在你們連這條路也想打死，把醫師打成清寒最好，大家一起窮？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「為什麼要仇富，錢就擺在那邊，有本事就去賺，把富人鬥成均貧，窮人也不會比較有錢，酸民也還是酸民」、「這社會要爭吵的應該是不公平的競爭，而不是去打壓合理合理賺錢的」、「認真讀書對某些人很難，卻又想坐享其成」、「門檻就在那，認真讀書就可以考上了」。

不過也有網友吐槽「階級複製是事實啊，你自己是特例而已吧」、「怎麼不提一堆醫二代去波波和菲菲洗經歷」、「波蘭、西班牙、菲律賓，一堆人洗學歷好嗎」、「有家世的醫學生，洗出醫學系學歷也不會只當個基層，砍薪水砍福利砍的都是平民出生的那一邊，沒家世的醫生有膽在疫情中出國玩回來再隔離14天嗎」。