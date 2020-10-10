新冠肺炎從今年初開始在全球爆發，至今疫情仍在持續延燒，也衝擊不少產業，許多場所都為了避免群聚感染紛紛暫停營業。一間水族館就收到一名男童的提問，想知道「這麼好玩的地方為什麼都沒有人？」館方也在日前給出超直接的回覆，讓網友看了全都笑翻。

山內創是日本北國大地水族館（北の大地の水族館）的館長，日前他在推特上分享一張顧客參觀後填寫的問卷，可以看到一名8歲的男童高田そう用稚嫩的筆觸寫下「為何這麼好玩的水族館都沒有人來玩？」館員也非常直白的在問卷上回覆「我也想知道」，短短5字透露心中無奈的心情。館長山內創也在推文上認證人氣低迷這點，寫上「是的」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都被館方超直接的態度笑翻。據了解，北國大地水族館位於北海道北見市，是一間以淡水魚為主的水族館，館內不僅有精美的「河底隧道」、北海道獨有的稀有魚種「遠東哲羅魚」餵食秀，甚至還有世界首創的「冰川水槽」等諸多看點。

除此之外，成人票價也僅需670日元（約新台幣180元），相當便宜。但由於地點偏僻，距離札幌和旭川都需要4、5小時的車程，讓不少遊客只好放棄。山內創指出，由於位置交通等因素，遊客一直都不多，尤其今年又受到疫情的影響，人數又更少，但也強調館內已經開始著手規劃「攬客活動」，希望未來能吸引更多人造訪。