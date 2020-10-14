近幾年，台灣的夾娃娃機店林立，常去夾娃娃的人都知道，機台上通常會標示著「保夾金額」，讓消費者在花費一定的錢後就可以夾到想要的物品。不過，最近在日本就發生了一起夾娃娃機的消費糾紛，客人夾了上百次都夾不到娃娃後氣到報警，最後店員只好在警察監督的壓力下親自上場示範，結果結局卻超尷尬。

店員親自示範夾娃娃 結果夾了300次也沒成功(影片來源/YouTube/クレーンゲーム中毒 - ゴトン病 -)

日本一名網友「@84848141a」前幾日到東京秋葉原的遊戲中心夾娃娃，但他在同一個機台前夾了好幾次仍舊夾不到獎品，因此懷疑機台是騙人的，氣得直接報警，警方來到現場後，遊戲中心的店員也一同前來了解狀況，他表示該處的夾娃娃機台都是被設定成一定可以夾到獎品的。

之後，為了證明機台確實是正常的，店員就在該名客人和警方的監督下親自示範，豈料他自己夾了300次後也都沒有成功，最後還是將娃娃移動到好夾的位置才終於順利夾出獎品，這尷尬的結果讓網友忍不住狠酸：「到底要花多少錢才可以夾到呢？100萬日圓嗎？」。

但最終警方並未對遊戲中心和客人進行任何懲處，遊戲中心得知該事件後，負責人也出面說明，認為夾娃娃機是一種考驗客人能力和運氣的遊戲，所以在付出金錢後確實有可能得不到獎品，如果一直抓不起來的話，還是可以向工作人員尋求協助。