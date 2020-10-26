在野外碰見野生動物，甚至是提前聽到牠們的聲音，最好都要與牠們保持安全距離，防止危及生命的意外發生。泰國近日就發生一起事故，一名僧人走在樹林的道路時，遭到失控暴衝的巨象踩踏，身體當場被撕裂成2半。

根據當地媒體報導，該起事件發生在本月23日泰國春武里府，一名52歲的僧侶蘇特（Suthem Runganan）經過一片樹林，似乎是要前往位於1公里外的Boonyawad寺廟，然而中途卻遇見一隻失控的大象朝他暴衝而來，蘇特想要逃跑但閃避不及，最終慘死在大象的腳下，身體當場就被撕裂成2半，而他化緣的工具也散落一地，旁邊還有許多大象踩踏的腳印。

在附近工作的柬埔寨勞工大亞（Tua）當時因為聽見大象的嘶吼聲，不敢輕易靠近，不過卻看到大象正朝著蘇特的方向跑去，雖然他曾大聲吼叫，阻止對方再繼續走下去，但蘇特似乎沒有聽見警告聲，才造成這場憾事發生。

而當地49歲的村民普隆（PloenBoondeekan）也大吐苦水，指出近幾天有30多頭野象從山上下來覓食，不少村民都備受困擾，晚上也因為害怕被野象襲擊，所以不敢輕易離開屋子。

事實上，蘇特是近3天內第2位因為野象攻擊而死亡的受害者，當地官員透露，目前野生動物單位的工作人員已經將這些大象趕離人類活動的範圍，並警惕村民一定要小心野生大象，與牠們保持安全距離。