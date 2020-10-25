大象是相當敏感的動物，因為腦容量大，很聰明，也很善於情感思考，但是在發情時，或是生存空間受到壓迫，聰明的大象也會反撲甚至做出攻擊手段，像是在泰國春武里府的博通縣，就發生發生一起52歲僧人素特（Suthem Runganan）在化緣時，遭到一頭失控的野象襲擊、踩踏的不幸事件。

根據《芭堤雅郵報》報導，這起事件發生在23日上午，當地警方接獲民眾報案表示，在Boonyawad寺廟旁，發現了素特的屍體，立刻派員前往查看，當員警抵達現場後，發現素特的身體裂成兩半，地面上到處散落著他化緣來的東西，畫面慘不忍睹。

根據發現素特的婦人表示，意外發生當時，她聽到樹林內傳來異常大的「野象嘶吼聲」，於是馬上和另外2、3名村民一起去查看，結果就看見一頭野象正朝一名僧侶攻擊，儘管她和村民們合力將野象驅離，但是素特被野象撕成了兩半，早已死亡。

僧人遭到野象襲擊而死，現場遺留一地化緣的物品。（圖／翻攝自pattayamail Twitter）

根據另一名49歲的村民普隆（PloenBoondeekan）表示，素特已經是近3天來，第2名遭到大象襲擊致死的人，揶揄近來突然有30多頭野象從山上下來覓食，因此經常有居民無預警被大象襲擊或受傷，甚至死亡，今年8月中，在泰國南部洛坤省也有一名61歲男子傍晚出門採野菜時，事後被家屬發現男子葆在草叢堆中，全身還多處骨折，旁邊還有一頭公象，推測男子大概是被大象踩死。

類似的意外在泰國境內頻傳，當地的居民也希望政府能盡快派人協助解決這件事，將森林中的野象趕走，還他們一個能夠安心生活的環境。

(中時新聞網)