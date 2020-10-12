黃玲娟本來在美國任教及歐美等地巡迴演奏，數年前回台教授並在台北愛樂擔任中提琴首席。有一次，士林地檢署犯罪被害人保護協會的人員在一場義演受到黃演奏感動而主動邀請。黃義無反顧，馬上答應士林檢方的邀請，為八仙塵爆受害者的演奏，只是她關懷被害人的第一步。

黃玲娟向本刊說，音樂本來就是要讓大家欣賞，並不是高高在上的。能夠為大家服務，尤其是能安撫被害人心靈，她非常高興。黃玲娟說，唸國中的女兒知道她為被害人演奏，也要求為八仙塵爆被害人做些什麼事，因此跟著她到士林檢察署，還在學校成立志工團。

黃玲娟不只是義演，還會特地抽空參加關懷八仙塵爆受害人活動。（圖／讀者提供）

黃玲娟說，犯保協會志工跟她表示，有一位王爸爸的小孩在八仙塵爆中不幸過世，常常去墓園看兒子，每次受邀來犯保協會活動，從來都沒看過他的笑容，總是靜靜地坐在一邊。不過，王爸爸有次聽到黃玲娟的演奏，突然露出笑容，這是志工第一次看到他的笑。王爸爸當時跟志工說：「我兒子也是拉中提琴的。」所以聽到琴聲就自然地笑了出來。

還有一位作詞家深紅，在八仙塵爆中，明明已經逃出火災現場，卻又不顧自己的性命，衝進現場救人，結果深紅因而氣切，並因截肢必須坐輪椅，這樣的義行讓黃玲娟非常感動。

深紅受傷後，母親一直照顧他，深紅特別寫了一首詞感謝母親，但沒有人譜曲，又不好意思找黃玲娟幫忙，志工告訴黃玲娟這件事後，黃玲娟特別為深紅譜曲，當大家合唱這首歌時，黃玲娟的的女兒也到場彈琴伴奏。

5年前發生的八仙塵爆意外，造成500人輕重傷、15人死亡。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)