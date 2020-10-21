78歲賴姓老翁21日開著黑色自小客車，偕69歲甘姓弟媳前往苗栗縣通霄鎮懷恩堂加入家族掃墓，車輛行經靈骨塔園區1處轉彎處後，突然暴衝進入邊坡下的樹林，側翻撞擊樹木後停止，由於車身嚴重變形，賴翁及甘姓弟媳一度受困車內，經警消人員到場救援，兩人送醫後暫無大礙。

事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

家住台北的賴姓老翁，今日上午開車偕弟媳前往苗栗通霄參加家族掃墓，上午11時許車子才剛開進懷恩堂園區，在一處轉彎處後，賴翁疑似誤把油門當煞車踩，車輛一路往前暴衝，摔下邊坡樹林，最後側翻卡在樹旁，小客車沿嚴重毀損，導致車上2人受困車內。

通霄消防分隊接獲報案馳援，到場後賴翁及甘姓弟媳已脫困，賴翁受輕傷可自行步行上救護車，甘姓弟媳則無法行走且表示後頸疼痛，救護人員給予頸圈及長背板協助搬運，上午11點45分將2名傷患送往苑裡李綜合醫院救治，目前生命跡象穩定。

警方依規定對肇事的賴翁進行酒測，確認沒有酒駕，疑似高齡駕駛人反應不及釀禍，詳細事故原因還有待進一步釐清。

(中時 )