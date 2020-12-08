中橫台8線轎車墜40公尺懸崖 警消趕往救援 09:452020/12/08 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中橫台8線今早傳出轎車墜落40公尺懸崖意外（google map截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台8線中橫公路慈恩至新白楊路段，今天（8日）上午8時許，發生轎車墜落意外，一輛轎車行經該路段，不明原因衝落邊坡，墜落約30、40公尺懸崖下，卡在邊坡上，呼喊求救，有民眾發現立即報案，目前警方正前往救援。 台62自撞護欄車輛翻覆 男自行脫困意識清楚 環河南路火警 警消撲滅火勢救出2人無傷亡 (中時新聞網) #台8線 #轎車 #40公尺 #懸崖 #中橫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中醫大竹附設醫院藝廊開幕 8藝術家展出40畫作療癒病患 13:432020/12/07 寶島 高捷凱旋站外小黃起火 運將慘死 04:092020/12/08 社會新聞 聯電行情看漲 野村喊目標價60元 04:092020/12/08 證券．權證 台南北門永隆橋拚明年1月通車 護欄鋪面彩繪融入交趾燒說在地故事 16:502020/12/07 寶島 《盤中解析》晶圓雙雄帶隊衝關 漲多賣壓擋路 12:152020/12/07 財經 台鐵添3意外 巨石落軌...撞死牛 04:092020/12/07 焦點要聞 腳掌夾斷白骨外露 2流浪犬誤入捕獸夾暗夜慘叫不斷 09:302020/12/07 社會 醫師鹹豬手慣犯 又「凍未條」捷運上對OL襲胸被訴 11:332020/12/07 社會 社會熱門新聞 偷拍廟會辣妹舞者更衣 色男當街遭私刑「下跪道歉狂毆30秒」 - 社會 吃麻辣鍋後凍抹條當學妹面前「菊花噴發」 男：至今沒女友 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 男大生網聊國中女 3天後2人到花博廁所狂戰 媽一聽氣瘋 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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