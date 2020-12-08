台8線中橫公路慈恩至新白楊路段，今天（8日）上午8時許，發生轎車墜落意外，一輛轎車行經該路段，不明原因衝落邊坡，墜落約30、40公尺懸崖下，卡在邊坡上，呼喊求救，有民眾發現立即報案，目前警方正前往救援。

(中時新聞網)